LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019



CALABRIA

Terremoto magnitudo 3.8 tra Reggio e Vibo

La scossa è stata seguita 2 minuti dopo da una replica di magnitudo 2.3

MILENA CASTIGLI

L

a terra trema in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata all'1:31 della scorsa notte tra Raggio Calabria e Vibo Valentia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro tra i comuni di San Pietro di Caridà (Reggio) e Dinami (Vibo) e ipocentro a 10 km di profondità. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in un'area molto vasta, da Vibo Valentia a Reggio Calabria e persino a Messina. Allarme tra la gente, tanto che molti hanno lasciato le loro case e hanno passato la notte in auto ma, al momento, non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata seguita 2 minuti dopo da una replica di magnitudo 2.3. Sabato una scossa 3.4 aveva fatto tremate l'Emilia Romagna.

