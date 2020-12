San Aggeo, colui che iniziò l’ultimo periodo profetico

San Aggeo, profeta dell’Antico Testamento, VI secolo avanti Cristo. E’ il decimo dei profeti minori dell’Antico Testamento. E’ l’autore di un libro che porta il suo nome. E’ colui che inizia l’ultimo periodo profetico, quello che segue all’esilio. E’ contemporaneo di Zaccaria e Malachia.

Nasce, con molta probabilità, in Babilonia durante la deportazione dei giudei e torna in Palestina quando Cito, re, di Persia, impossessandosi di Babilonia, premette agli ex prigionieri di tornare in patria. Opera sotto il re di Giuda Zorobabele. Cerca di convincere il popolo a terminare la ricostruzione del tempio e lo incita a comprendere che la vita spirituale è superiore a quella materiale.

