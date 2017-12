ESCLUSIVA

Intervista all'arcivescovo sostituto della Segreteria di Stato vaticana

ANDREA ACALI

In occasione del S. Natale, l'arcivescovo Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, ha fatto un regalo ai lettori di In Terris concedendo un'intervista esclusiva al nostro giornale per la quale lo ringraziamo. Eccellenza, Natale è festa della condivisione. E’ universalmente riconosciuto e apprezzato l’impegno del S. Padre a favore degli ultimi,...