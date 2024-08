Windsurf, Italia d’oro

È d’oro la vela azzurra. Emozioni e lacrime nello specchio d’acqua antistante il porto di Marsiglia, con Marta Maggetti che vince l’oro nel windsurf , specialità FOIL, davanti all’israeliana Sharon Kantor e alla britannica Emma Wilson. Una finale a tre con medaglia sicura, ma l’azzurra strizza l’occhio all’oro, senza paura, senza timori reverenziali. Un’emozione pazzesca, in una gara a tinte forti.

La gara

Si alza finalmente il vento a Marsiglia con l’azzurra che gioca le sue carte nello specchio d’acqua francese. Regata in equilibrio, con la Maggetti a soffrire nelle retrovie, equilibrio rotto nella parte discendente, quando Marta Maggetti fa partire l’assalto finale, rompendo l’equilibrio con una scelta tattica coraggiosa quanto figlia della convinzione di potercela fare. In una manciata di secondi la Maggetti stravolge la gara, rimonta centimetro su centimetro sull’increspato mare marsigliese. Marta allunga, guadagna metri, e sono quelli decisivi perché l’israeliana e la britannica la possono solo vedere volare a pelo d’acqua.

La gioia

Taglia il traguardo, lascia andare la vela, si getta in acqua tra le lacrime di gioia. Le sue e quelle del suo tecnico, Adriano Stella, un ragazzo d’oro che ha sempre creduto nelle qualità dei suoi atleti, li ha preparati al meglio in una specialità nuova e difficile. Ha sofferto, Adriano Stella, che ha perduto troppo presto la giovanissima moglie, Nadia. Il Ct ha trovato la forza nel windsurf per rimettere in piedi la sua vita, non cancellando il dolore che non morirà mai. E questa medaglia è tutta nella sua vita. L’abbraccio con Marta, lacrime che si mischiano al sudore. Lacrime di gioia, l’Italia vince l’oro nella maniera più bella del mondo.