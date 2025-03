La domanda a cui l’Europa deve rispondere

La prima, vera risposta alle sbandate americane l’ha data l’America stessa dal più profondo del suo cuore, che è Wall Street. Negativa. Donald Trump insiste nella sua linea – da ultimo parlando di fronte al Congresso per il discorso sullo stato dell’Unione – e il mondo non capisce più cosa succede, perché quello che si vede non si crede. Intanto però il Canale di Panama è già passato di mano. Con un regolare contratto di compravendita, certo: i cinesi lo hanno ceduto agli americani in cambio di dollari. Il significato resta comunque quello, e il governo panamense non può che stare a guardare, con le stelle. Il bello deve ancora venire, perché il controllo amministrativo del traffico marittimo (vale a dire l’iniziale motivo di scandalo per il Presidente) adesso è superato, ma di fronte a deputati e senatori Trump ha ribadito che il Canale tornerà in mani statunitensi. In che modo non si sa, ma essendoci di mezzo delle guarentigie internazionali è lecita la preoccupazione. Uguale discorso per la Groenlandia, i dazi che arriveranno addosso anche agli europei ad aprile e la povera Ucraina, messa in ginocchio non dai militari russi (che avanzano con la velocità del bradipo) ma da coloro che fino a pochi mesi fa erano garanti della resistenza all’invasione. Dopo un cambio così repentino di linea, chi mai oserà fidarsi più delle assicurazioni di Washington?

La domanda ci porta a quello che per noi è divenuto il nocciolo della questione. L’Europa è cresciuta, in questi ottant’anni, in pace e prosperità, divenendo esempio di costruzione di un mondo diverso da quello che era sprofondato nella Seconda Guerra Mondiale e nei suoi orrori. Questo è stato possibile anche grazie all’ombrello americano: negarlo sarebbe da sciocchi. Ora saremo probabilmente – vale a dire con tutte le probabilità più una – costretti a prendere nelle nostre mani il futuro. L’esercito europeo, che era un vecchio sogno di De Gasperi, è un obiettivo ineludibile, ma costruirlo dall’oggi al domani è chiaramente impossibile. Nel frattempo l’emergenza incalza, a meno che non ci si voglia illudere che chi ha invaso l’Ucraina si accontenti solo di Donetsk e Donbass. L’autoinganno è arma dolcissima ma letale. La proposta di Ursula von der Leyen è uno scandalo comunicativo: una signora dai lineamenti rigidi e dall’accento teutonico che chiede di trasformare l’Ucraina in un “istrice d’acciaio”, annuncia spese militari per centinaia di miliardi e chiama il progetto “ReamEurope” provoca, istintivamente, sudori freddi.

Razionalmente, invece, quella signora ha moltissime ragioni: a partire dal fatto che si inizia a costruire da quel che si ha, e quel che si ha sono 27 eserciti medio-piccoli da rafforzare in un coordinamento che si immagina difficile ma non impossibile. Il domani porterà il resto.

In Italia si vanno risvegliando vecchie pulsioni terzopoliste o vetero pacifiste (spesso le due cose si intersecano). Non è il tempo dei distinguo, ci si ricordi del dibattito sui Pershing-2 negli anni ’70 e si abbia il coraggio di marciare per la pace, che è sempre giusto, ma anche di rafforzare le mura di casa.

Iniziano a circolare sui giornali i primi dati confortanti. Secondo l’Iiss e l’Istituto Kiel in fondo l’aumento della spesa per fronteggiare la minaccia russa sarebbe meno dell’1 percento del pil continentale, e si avrebbero 300.000 uomini in più per tenere a freno le mire di tutti i Boris Godunov di questo mondo mondo. Speriamo davvero che basti.

Il problema, però, è un altro. Trump e i suoi consiglieri, con le loro mosse destinate a rivelarsi nel tempo pura mancanza di criterio, hanno smosso le acque nel profondo. Hanno rimescolato terreni sedimentati in ere geologiche, hanno risvegliato i Bolg delle miniere di Moira. Le conseguenze sono tutte da scoprire, nessuno le può nemmeno lontanamente immaginare. Nel frattempo prepariamoci e sia chiaro: mettersi la maglia pesante non basterà.