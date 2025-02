Interviste di Interris durante l’Incontro Internazionale dal titolo “Diaconi in una Chiesa sinodale e missionaria: per essere testimoni di speranza”, attraverso cui offrire uno spazio di riflessione e condivisione per i Vescovi, i Delegati e Referenti delle Conferenze Episcopali e delle Diocesi, così come per i Diaconi e le loro Spose, al fine di approfondire il ruolo e la missione del diaconato permanente nella Chiesa di oggi.