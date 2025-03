Milano-Cortina 2026, Locatelli: “Sia accessibile per tutti”

“Ringrazio il Comitato organizzatore, la Fondazione Milano-Cortina 2026, i testimonial, il presidente Pancalli, il presidente Malagò, il presidente Parsons e tutti coloro che stanno dando davvero tanto per realizzare un evento straordinario”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in occasione della conferenza stampa “One year to go”.

“Un evento – ha sottolineato – che deve essere accessibile per tutti. La sfida più grande è creare un evento eccezionale che racchiuda le Olimpiadi e le Paralimpiadi in modo che possano essere accessibili per tutti e inclusive da tutti i punti di vista, dello sport, dell’accoglienza, della visita dei nostri territori, della costruzione di infrastrutture, che rimarranno anche dopo questo evento e daranno la possibilità ai nostri territori di avere davvero ambienti più inclusivi per tutti. Ringrazio il Ministro Salvini per l’attenzione che sta dando in particolare al tema dell’accessibilità”.

“Sono molto contenta dei lavori che stanno avanzando in maniera rapida e determinata e che porteranno un grande valore aggiunto in termini di turismo accessibile e di sport che supera ogni barriera – ha concluso il Ministro Locatelli -. Manca un anno e noi siamo pieni di grinta e di tante emozioni che vogliamo regalare a tutto il resto del mondo, grazie anche ai nostri straordinari atleti”.