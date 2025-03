L’Inter prende il volo

L’Inter soffre per mezz’ora il clima infuocato di Rotterdam ma esce fuori alla distanza sbancando il De Kuip nell’andata degli ottavi di Champions, batte per 2-0 il Feyenoord e mette in discesa la qualificazione (ritorno a Milano martedì prossimo). A decidere la sfida in terra olandese, le reti di Thuram e Lautaro Martinez. Occasione anche per il terzo gol, ma Zielinski dagli undici metri si è fatto ipnotizzare da Wellenreuther.

Le scelte di Inzaghi

L’Inter si presenta in Olanda con l’intenzione di chiudere subito il conto. Inzaghi si affida a Thuram-Lautaro in prima linea, in mezzo Barella, Aslani e Zielinski, con Dumfries e Bastoni larghi nei cinque di centrocampo. Dietro Pavard, De Vrij e Acerbi davanti a Martinez.

Sblocca Thuram

Non una passeggiata, come era prevedibile, vista l’accoglienza che il De Kuip riserva all’Inter. Che parte con il freno a mano tirato e per una buona mezz’ora fatica a troivare geometrie in campo. Tante incertezze da parte dei nerazzurri, che sbagliano nel palleggio. Ritmi bassi perchè gli olandesi temono i campioni d’Italia. Si danno da fare Barella e Dumfries, ma il primo squillo è olandese con Osman, Martinez c’è. Feyenoord più tonico, bel giro palla, ma senza mai impensierire oltre misura la retroguardia nerazzurra. L’Inter prova ad alzare il baricentro e così dopo l’occasione capitata ad Acerbi, ecco lo squillo interista con Thuram che sblocca la gara mettendo dentro uno splendido centro di Barella. Il vantaggio dell’Inter cambia l’inerzia della partita, con la formazione di Inzaghi che prende sicurezza e sfiora persino il raddoppio con Lautaro, ma è bravo Wellenreuther a metterci una pezza. L’ultima palla buona capita ad Aslani su punizione, nessuno però pronto a correggere.

La chiude Lautaro

Neppure i tempo di iniziare la ripresa, che per l’Inter si mette totalmente in discesa. Bastoni serve un invitante pallone a Zielinski, conclusione di destro dell’ex Napoli e palla respinta, ma rimane nella disponibilità di Lautaro che da due passi infila sotto la traversa. E’ il 2-0 che lancia in orbita l’Inter, con il Feyenoord che accusa il colpo, ma continua a provarci per rientrare in partita. Osman va via a Pavard e a rimorchio trova Moder che di prima intenzione scheggia la traversa. L’Inter potrebbe allungare ancora: fallo di Mitchell su Thuram, con il norvegese Eskas che va al monitor a vedere l’azione al monitor e indica il dischetto. Ma dagli undici metri Zielinski fallisce il colpo del definitivo ko. Non c’è più partita, con l’Inter a controllare e gli olandesi a dare fuoco alle ultime polveri rimaste. Ma ormai quello che doveva dare lo ha dato. Inter in totale controllo e alla fine è 2-0 che se non è una ipoteca sui quarti, poco ci manca.