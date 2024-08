Jacobs in semifinale, Paltrinieri all’ultimo atto

L’attesa della giornata era tutta per il campione olimpico Marcell Jacobs impegnato nelle batterie dei 100 metri. Non è stata una gara facile, con una partenza lenta, poi il campione di Desenzano ha ingranato la marcia giusta chiudendo alle spalle del nigeriano Ajaye che ha chiuso in 10.2, rispetto ai 10.5 dell’azzurro che ha preceduto il ghanese Saminu (10.06). Qualificato anche Ali che nella sua batteria si è piazzato al secondo posto con il tempo di 10.12. Domani, in semifinale, servirà ben altro e soprattutto una partenza più incisiva.

Paltrinieri in finale nei 1500

Una batteria quasi perfetta per Gregorio Paltrinieri che ha chiuso secondo alle spalle dell’irlandese Wiffen. Sesto posto per Luca de Tullio, eliminato. Ambizione forte di medaglia per l’azzurro. Nel pomeriggio conosceremo il destino di Nicolò Renna che, vento permettendo, punta alle semifinali nel Foil. Finora, il pupillo di Adriano Stella, penalizzato da un vento troppo leggero che mal si addice alla specialità.

Voglia di medaglia

La insegue Lorenzo Musetti nel tennis. L’obiettivo è dimenticare il ko con Djokovic e portare a casa il bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime che si è arreso ad Alcaraz. Speranze di medaglia anche per Simona Quadarella negli 800 metri stile libero. Sogna anche Fabbri nel lancio del peso.