Tita-Banti prenotano l’oro

Le soddisfazioni, continuano ad arrivare dall’acqua. Dopo l’oro della Maggetti nel windsurf, certa la medaglia per gli azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti che hanno chiuso al secondo posto la terza regata di Nacra 17. Gli olimpionici di Tokyo, sono pronti a ripetersi domani nella Medal Race. Basterà un settimo posto per conquistare l’oro visto che nell’ultima gara i punti valgono il doppio.

In prima linea

I due azzurri partono nell’ultima regata con un vantaggio di ben 14 punti sugli avversari e di conseguenza, basta davvero poco per coronare l’olimpiade con un altro oro. Nelle acque di Marsiglia, nonostante le condizioni di vento al limite, hanno condotto una gara sempre in prima linea. Un risultato finora straordinario se si considera che dovranno rinunciare ai punti/scarto per squalificata dopo una partenza anticipata. Ma Tita e Banti hanno dimostrato di essere superiori a tutto. La medaglia è sicura, il vantaggio acquisito rassicurante, perché, come detto, basterà un settimo posto, per brindare all’oro. L’Inno è pronto sul podio.

Domani tocca a Tamberi

E’ arrivato a Parigi ancora malconcio, con febbre e un probabile calcolo renale. Ma il portabandiera azzurra, non voleva mancare all’appuntamento. Domani il salto più difficile, soprattutto per le condizioni fisiche non ottimali. “Sarà la gara più difficile di tutta la mia vita – ha detto l’oro di Tokyo – Volevo esserci e ci sarà, stringerò i denti se necessario, ma lotterò con tutto me stesso per portare a casa una medaglia”. L’appuntamento è per le 10 di domani mattina.