Setterosa, fine dei Giochi

Finisce ai quarti l’avventura del Setterosa alle Olimpiadi, con la ragazze di Carlo Silipo eliminate dall’Olanda che si è imposta per 11-8 (2-2; 3-2; 2-1; 4-3) . Gara in equilibrio per tre tempi con il Setterosa che se l’è giocata alla grande per cadere nella parte discendente, con quell’incredibile 0/8 in superiorità numerica che alla fine ha spianato la strada alla formazione olandese e quei sette legni che pesano come un macigno nell’economia della gara. Eppure il Setterosa ha giocato con grande temperamento, ma alla fine gli errori hanno inciso in maniera determinante.

Giochi andati male

E’ un’Olimpiade iniziata male e finita peggio. Iniziata male con l’incredibile sconfitta all’esordio contro la modestissima Francia, continuata oggi con l’incredibile serie di errori con l’uomo in più che alla fine hanno fatto la differenza e bruciano tantissimo.

Finalità per il quinto

Avanza l’Olanda che in semifinale affronterà la fortissima Spagna, mentre le azzurre affronteranno la finale per il quinto posto contro il Canada. Un po’ poco per la qualità di una squadra che avrebbe potuto andare a medaglia. Ma quando sbagli l’impossibile, c’è poco da fare.

Speranze Settebello

E nella pallanuoto, non resta che sperare nel Settebello di Sandro Campagna che domani affronterà ai quarti l’Ungheria, squadra fortissima, ma l’Italia ha dimostrato di avere numeri per arrivare fino in fondo. E allora, non rimane che sperare per non tornare a casa a mani vuote.