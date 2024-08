Hezbollah conferma: “Colpiremo Israele”

Sale la tensione in Medio Oriente, dopo che il leader di Hezbollah, Nasrallah, ha confermato l’intenzione del gruppo libanese e dei suoi alleati di colpire Israele. Intanto, Putin chiede a Khamenei di rispondere in modo moderato, senza coinvolgere i civili.

Hezbollah prepara la risposta a Israele

Ore di grande tensione in Medio Oriente per le voci di attacchi imminenti da parte dell’Iran in risposta a Israele per aver decapitato la leadership di Hamas. Dopo l’uccisione del comandante militare di Hezbollah Shukr e del leader di Hamas Hanyieh “Hezbollah risponderà, l’Iran risponderà, lo Yemen risponderà e il nemico attende, osserva e valuta ogni reazione.

Nasrallah: “Attesa è parte della punizione”

La cosa principale è che ci siano determinazione, decisione e capacità”. Lo ha detto il leader di Hezbollah Nasrallah, aggiungendo che “l’attesa (israeliana) fa parte della punizione, della risposta e della battaglia che è anche psicologica”.

Putin a Khamenei: “Non coinvolgete i civili”

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto alla guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, di rispondere in modo moderato all’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, sconsigliando di attaccare i civili israeliani. Lo scrive la Reuters sul proprio sito web citando due alte fonti iraniane. Il messaggio, secondo le fonti, è stato consegnato ieri da Sergei Shoigu negli incontri con alti funzionari iraniani.

Teheran chiede i jet

Secondo le due fonti iraniane, Teheran ha anche fatto pressione su Mosca per la consegna di jet da combattimento Sukhoi Su-35 di fabbricazione russa. Il Cremlino non ha risposto a una richiesta di commento.

Fonte: Ansa