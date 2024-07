Spagna-Germania, la finale anticipata

Strada aperta ai quarti di finale di Euro 2024, quattro sfide ad altissima tensione tra le prime otto d’Europa che da domani si daranno battaglia per entrare lungo il rettilineo che immette sulla finale di Berlino. Spagna-Germania, Inghilterra-Svizzera, Olanda-Turchia e Francia-Portogallo. Ci siamo.

Una finale anticipata

A detta di tutti quella di Stoccarda tra Spagna e Germania, sarà la finale anticipata del torneo, tra le due squadre che finora meglio si sono comportate in questo Europeo, magari con gli spagnoli un gradino più sopra. Tabellone completamente squilibrato e che pende da una parte (Italia che aveva avuto anche la fortuna di far parte di quello teoricamente meno forte). Infatti le due semifinali da questa parte, inclusa Francia-Portogallo, fanno propendere che proprio da queste due partite uscirà la finalista di Berlino. Tutte le ipotesi sono plausibili ma la verità è che Stoccarda e Amburgo vedranno due sfide molto avvincenti ed incerte nel risultato. Sul fronte Spagna tutti abili ed arruolati i 26 componenti della rosa, nessuna sorpresa in formazione a meno di novità dell’ultima ora.

I possibili schieramenti

4-3-3 classico che tanto bene ha fatto negli scontri precedenti. Carvajal e Cucurella laterali di difesa, Laporte e Le Normand centrali, centrocampo a tre con Fabián Ruiz, Rodri e Pedri (forse l’unico ad aver fornito fin qui un rendimento al di sotto delle proprie possibilità), Morata al centro dell’attacco coadiuvato dai due ragazzini terribili Nico Williams e Lamine Yamal. Significative le dichiarazioni dell’ex City ora al Barça, Gündogan che conferma la Roja come miglior squadra del torneo ma di non temere comunque gli avversari. Solo il campo dirà chi ha ragione. Anche sul fronte tedesco nessuna novità di rilievo con la conferma del loro 4-3-2-1. Nagelsmann dà ancora fiducia ad Havertz supportato da altri due ragazzi terribili come Musiala e Wirtz. Füllkrug come sempre pronto al subentro. L’unico ballottaggio sarà in difesa fra Rüdiger ed Anton. Si vedrà.

In gioco anche Montella

Poi ci sarà Inghilterra-Svizzera, con quel magone che ti prende pensando al fatto che poteva esserci l’Italia. Partita equilibrata, con gli inglesi, che se fanno il loro partono leggermente favoriti. Tanto equilibrio anche in Olanda-Turchia, dove sarà interessante vedere la reazione della squadra di Montella che il suo miracolo lo ha già fatto. Ma si sa, l’appetito viene mangiando. Hai visto mai? Infine Francia-Portogallo, altre due big pronte a giocarsi le loro carte sul tavolo verde di Euro 2024. Mbappé contro Ronaldo, il nuovo e il vecchio (Real) che si sfidano nella partita della morte. Però che peccato non esserci. Magari, ci saremmo divertiti.