L’Aeroplanino decolla a Euro 2024

Partirono in cinque, ma ai quarti è arrivato solo uno. E non vuole fermarsi. Cinque tecnici italiani a Euro 2024: Spalletti, Calzona, Tedesco, Rossi e Montella. Uno ad uno sono scivolati tutti sulle bucce di banana dell’europeo. Dopo Marco Rossi (Ungheria) eliminato alla fase a gironi, la caduta più rovinosa è stata quella di Luciano Spalletti, costretto a lasciare la Germania con la sua Italia. Ottavi infelici anche per Domenico Tedesco, con il Belgio eliminato dalla Francia, e la Slovacchia che sempre agli ottavi ha fatto penare l’Inghilterra, capace di riprendere la partita all’ultimo secondo dei regolamentari, per poi vincerla nell’overtime.

Lezione al maestro

Ne è rimasto uno solo e il suo nome è Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, presa in corsa, portata alla qualificazione a Euro 2024 e adesso indelebile protagonista. In pochi mesi ha cambiato la storia, dando ordine, gioco e qualità alla formazione turca. Ieri sera ha rispedito a casa l’Austria del maestro Rangnick che solo pochi mesi fa, a marzo, aveva inflitto un pesante 6-1 alla Turchia prima dell’arrivo di Montella.

L’assetto di Montella

Ha ridisegnato la squadra, adattandola ai suoi calciatori, passando contro l’Austria dal canonico 4-2-3-1 ad un 4-3-3 che in fase di non possesso è diventato un 5-4-1 con la sua squadra raccolta nel fazzoletto di appena trenta metri, corta. Ha insegnato ai suoi a soffrire, ha insegnato la politica del marcamento e a sfruttare al meglio le potenzialità offensive. Ieri sera, oltretutto, ha dovuto fare a meno della stella Calhanoglu, ma alla fine l’ha portata a casa, con determinazione, tempra, carattere, lo stesso che aveva da calciatore. Per la Turchia l’approdo all’europeo, dopo i disastri della prima fase delle qualificazioni, è stato già un successo. Aver superato la prima fase un traguardo insperato. Ora è arrivato ai quarti e a Istanbul sono tutti innamorati di questo scugnizzo che alle facili parole preferisce i fatti.

L’Aeroplanino in Turchia

Vincenzo Montella è uno che i risultati li ha sempre fatti, sin dall’inizio. Diventa allenatore nelle giovanili della Roma, prende in mano la prima squadra nel 2011 dopo le dimissioni di Claudio Ranieri e la porta al sesto posto. Diviene allenatore del Catania e lo porta alla tranquilla salvezza, fa benissimo alla Fiorentina che arriva quarta in campionato e perde la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Dopo la parentesi alla Samp, guida il Milan che porta in Europa, poi l’esperienza al Siviglia prima di trasferirsi in Turchia all’Adana e il 21 settembre del 2023, viene nominato ct della nazionale turca. Esordisce con la vittoria esterna contro la Croazia (1-0) e dopo il 4-0 alle Lettonia, si qualifica con due giornate di anticipo all’europeo.

Montella ha già vinto

Una bellissima storia di un ragazzo semplice, dalla faccia pulita, che non ha Santi in paradiso, ma che ama il lavoro come se stesso. Con la vittoria di ieri sull’Austria, la sua Turchia è tra le migliori otto d’Europa. Ha fatto meglio di tutti gli altri italiani impegnati in Germania. E si gode il meritato momento. “È qualcosa di straordinario, racchiude un Paese intero. Anche da giocatore ho vissuto serate importanti, ma magari l’incoscienza dell’età non te le fa godere; questa serata voglio godermela. Siamo i più giovani del torneo, ho visto grande spirito, le soddisfazioni sono tante”. E non finisce qui. Adesso c’è l’Olanda, squadra tostissima ma, comunque vada, il suo Europeo l’Aeroplanino l’ha già vinto.