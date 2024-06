Italia, ecco perché puoi crederci

Da sabato via agli ottavi: azzurri in una parte più comoda del tabellone. Big a rischio

I primi quindici giorni di Germania, sono andati, con le prime trentasei partite che hanno dettato le sedici squadre ammesse a giocare gli ottavi di finale di Euro 2024: ottavi di finale che prenderanno il via sabato con Svizzera-Italia. Tante conferme, ma anche tante sorprese, e non parliamo solo di eliminazioni pesanti dal momento che le big hanno tutte superato lo scoglio della prima fase.

Euro 2024, il quadro degli ottavi

Semmai il problema è come le big siano arrivate alla fase ad eliminazione diretta. La Spagna è l’unica che ha fatto percorso netto, tre vittorie su altrettante gare, gioco scintillante e tanta qualità nei suoi interpreti, anche tra le cosiddette seconde linee. Il paradosso è che qualcuno abbia fatto male i conti, prendendo in esame la Francia sicura del primo posto nel gruppo D. Ma non aveva fatto i conti con l’intraprendenza dei polacchi, già eliminati, ma intenzionati a tornare sul volo di Varsavia senza rimpianti. Così quel pari striminzito, ha cancellato i vice campioni del mondo dalla possibilità di giocare nella parte sinistra del tabellone, dove i rischi sono inferiori e le possibilità di arrivare in finale, superiori. Ed invece i francesi sono finiti nella parte destra, in compagnia di Spagna, Portogallo e Germania, e c’è da sentire i brividi sulla schiena.

Prospettiva per i quarti

Agli ottavi i francesi se la vedranno contro un Belgio, non bellissimo ma arcigno. La Spagna avrà la sorpresa Georgia, ma anche tanta qualità per arrivare fino in fondo. Il Portogallo rischia poco, almeno sulla carta, contro la Slovenia e la Germania, contro la Danimarca, ha tutto per proseguire il viaggio. Poi saranno incroci violenti. Ci saranno ai quarti Spagna-Germania, Portogallo-Francia, se i pronostici saranno rispettati, mentre dalla parte opposta è un cammino meno insidioso per le protagoniste della parte sinistra del tabellone.

Verso Italia-Svizzera

L’Italia avrà il suo problema contro la Svizzera agli ottavi, mentre l’Inghilterra se la vedrà con la Slovacchia, con le vincenti di queste due sfide che si affronteranno ai quarti. Vincendo, ci sarebbe dunque un Italia-Inghilterra che ha sempre il suo fascino. Tabellone decisamente più agevole. Rischi non calcolati, avversari sbucati fuori dall’incertezza dei risultati della prima fase. Per Italia (o Svizzera) e Inghilterra, porte aperte in caso di qualificazione ai quarti verso la finale del 14 luglio a Berlino.

Perché possiamo sperare

Ma nonostante l’assenza del blasone, non sono accoppiamenti proibiti, ed ecco perché l’Italia può sperare. Esattamente come quanto accaduto al Portogallo che nel 2016 fini in una parte del tabellone agevole arrivando in finale contro la Francia, diventando poi campione d’Europa. Poi c’è il fatto dell’imprevedibilità, quello che rende il calcio lo sport più bello del mondo, dove i pronostici vengono stracciati dal risultato del campo, che difficilmente mente. Ottavi da vivere intensamente, ma viste le credenziali di accesso, spiegati anche i motivi per i quali l’Italia può sperare. E nel ritiro azzurro, non si parla d’altro. Svizzera permettendo.

Non solo Italia: questo il quadro degli ottavi

29/6 (ore 18) Svizzera-Italia (Berlino)

29/6 (ore 21) Germania-Danimarca (Dortmund)

30/6 (ore 18) Inghilterra-Slovacchia (Gelsenkirchen)

30/6 (ore 21) Spagna-Georgia (Colonia)

1/7 (ore 18) Francia-Belgio (Dusseldorf)

1/7 (ore21) Portogallo-Slovenia (Francoforte)

2/7 (ore 18) Romania-Olanda (Monaco di Baviera)

2/7 (ore21) Austria-Turchia (Lipsia).