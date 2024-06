Germania ai quarti

La Germania non tradisce e all’Iduna Signa Park di Dortmund piazza l’acuto, batte 2-0 una generosa Danimarca e vola ai quarti. Due gol annullati, uno per parte, poi ci pensano Haverts e Musiala a spianare la strada ai tedeschi.

Poche emozioni

Parte meglio la Germania che addirittura trova il gol dopo quattro giri di lancette con Schlotteebeck che incorna sugli sviluppi di un angolo, ma c’era fuorigioco. I tedeschi insistono, Schmeichel smanaccia su conclusione di Haverts. La Germania fa la partita e schiaccia i danesi, ma non graffia. La Danimarca si assesta strada facendo e ribatte colpo su colpo, poi su Dortmund si abbatte un violento nubifragio, vento, pioggia e grandine e Oliver ferma la gara. Alla ripresa, dopo venti minuti, succede nulla, con la Germania sempre in controllo della gara.

Haverts e Musiala lanciano la Germania

Quando le squadre tornano in campo per la ripresa, la Danimarca prova a farsi più intraprendente, Andersen corregge in rete in mischia, ma anche qui gol annullato per offside. Passa un minuto e la partita si ribalta: cross di Andrich, deviato con il polso da un difensore danese. Oliver attende il Var e poi indica il dischetto: trasforma Haverts con il portiere danese che aveva intuito la traiettoria: 1-0 Germania. I tedeschi ci credono e affondano, con Haverts che va via in controgioco ma solo davanti a Schmeichel, ma angola trotto e la palla finisce sul fondo. La gara si accende e a venti dalla fine i tedeschi mettono il punto esclusivo sulla gara. Erroraccio del portiere danese che esce male e Musiala lo infila senza difficoltà: 2-0. Prova a scuotersi la Danimarca, ma il colpo subito è da ko, con la Germania che adesso controlla le sfuriate danesi che comunque giocano il tutto per tutto. I danesi si scoprono e offrono ai tedeschi il destro per offendere in contropiede. Schmeichel si oppone a Fullkrug lanciato a rete, ma era fuorigioco. Danimarca che attacca con il cuore ma la testa e le idee sono annebbiate. Partita in ghiaccio con la Germania a controllare e far male in controgioco nei cinque di recupero. Altro gol annullato ai tedeschi a Wirtz sempre fuorigioco. Finisce qui, vince la Germania e stasera brinda ai quarti.