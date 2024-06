Maltempo nel Nord Ovest, isolato Cogne

Forti disagi in due regioni del nord ovest della penisola, Valle d’Aosta e Piemonte, con il comune di Cogne isolato a causa di una frana e con un torrente in esondazione, per via delle forti piogge, mentre in provincia di Torino dodici pastori rimasti bloccati. Il maltempo tenderà poi a spostarsi verso Nord Est.

Temporali

Nel comune di Cogne, che conta circa 1.300 residenti, oltra ai villeggianti e ai turisti, durante il pomeriggio in paese sono caduti circa 90 millimetri di pioggia in sei ore. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati in almeno una dozzina di interventi per allagamenti, concentrati nella bassa Valle d’Aosta. Proprio in questa zona, a Hone, il tetto di un capannone vicino al campo sportivo è stato scoperchiato dall’azione della perturbazione.

La frana

Le autorità invitano la popolazione a “non transitare sulla viabilità comunale”. La colata detritica che ha imposto la chiusura della strada regionale per Cogne si è verificata nella zona della frazione di Epinel. Un altro dissesto ha bloccato il transito per la frazione di Valnontey. Qui, tra le 14 e le 20, i pluviometri hanno registrato circa 100 millimetri di pioggia caduta, il doppio rispetto alla zona di Champorcher. A Cogne le colate detritiche si sono verificate lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche.

Torrenti in esondazione

A causa del maltempo si registrano “esondazioni dei torrenti principali nella vallata di Cogne“. Così il bollettino di aggiornamento del Centro funzionale della Valle d’Aosta, secondo cui i “fenomeni meteorologici non si esauriranno prima delle prime ore della giornata di domani”. Il paese è già isolato per una frana caduta alcune ore fa. Nella vallata “si sono verificate colate detritiche lungo” cinque canaloni e si registra l'”esondazione del torrente Valnontey“. Nei video amatoriali sui social media la forte corrente danneggia delle auto. Sale da gialla ad arancione l’allerta idrogeologica nelle valli del Gran Paradiso. Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta segnala il superamento della soglia di allerta H2 (la seconda su una scala crescente di tre punti) nei corsi d’acqua a Gressoney, Cogne e Valsavarenche.

Maltempo in Piemonte

In Piemonte c’è allerta gialla oggi per temporali sulle pianure e sui settori nordoccidentali, secondo il bollettino emesso dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa). E’ atteso un marcato peggioramento del tempo, con rovesci e temporali anche di intensità forte o molto forte, associati a forti raffiche di vento e grandinate anche di medie dimensioni, più probabili sui settori a nord del Po. Nelle zone interessate sono previsti locali allagamenti, caduta di alberi, cadute di fulmini e frane. Dopo il caldo di ieri, la giornata con le temperature più elevate del mese secondo l’Arpa, oggi sono in discesa, con un minimo depressionario che si sta spostando dalla Spagna a ovest dell’arco alpino, interessando direttamente il Piemonte. Il maltempo si sposterà poi verso Nordest, con le ultime forti precipitazioni sul settore settentrionale del Piemonte nelle ore prima dell’alba.

Pastori bloccati

Frane, corsi d’acqua oltre la soglia di pericolo ed esondazioni sono l’effetto dell’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha imperversato sulle vallate alpine del Torinese. Le più colpite sono la Valle Orco, le Valli di Lanzo e la Valle di Susa. In serata si è abbattuta una forte grandinata in alcune località del Canavese; sono stati segnalati chicchi di 5 centimetri di diametro. L’abitato di Chialamberto è stato interessato da una colata di fango e detriti. Nei pressi di Locana, in Valle Orco, una frana si è abbattuta sulla strada provinciale 460 e quattro persone sono rimaste bloccate; non vi sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Alcuni pastori sono rimasti isolati fra le montagne della Valle di Viù, in provincia di Torino, dove due frane si sono staccate nel territorio di Usseglio per effetto del nubifragio di oggi. Una strada comunale è rimasta bloccata.

