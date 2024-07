Anche il Tiro è d’argento

La tredicesima medaglia per l’Italia a Parigi, arriva dal Tiro a Volo, specialità trap femminile. A conquistarla Silvana Stanco. Gara splendida per la 31enne che ha tenuto testa fino alla fine alle avversarie, tenendo a debita distanza l’australiana Smith, ma nulla ha potuto contro lo strapotere tecnico di Adriana Ruana Oliva cxhe ha dominato la gara dall’inizio alla fine. Per l’Italia e il Tiro, una medaglia di sostanza, la sesta per la selezione del Tiro, la tredicesima per l’Italia. Nel medagliere, Italia sempre ottava, con tre ori, sei medaglie d’argento e quattro di bronzo.

Il remo azzurro torna a ruggire

Una gara in crescendo quella del quattro di coppia azzurro, con Olanda, azzurri, Polonia e Gran Bretagna tutte nello spazio di frazioni di secondo. Bravissimi Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili che hanno letteralmente cambiato marcia negli ultimi 500 metri quando hanno ribaltato la Polonia e tenuto a bada gli inglesi. Poco da fare contro il treno oandese, alla fine è medaglia d’argento, e la giornata olimpica per l’Italia non poteva cominciare meglio, ben sapendo che nel corso della stessa, sono attesi altri botti.