Il remo azzurro è d’argento

Una gara in crescendo quella del quattro di coppia azzurro, con Olanda, azzurri, Polonia e Gran Bretagna tutte nello spazio di frazioni di secondo. Bravissimi Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili che hanno letteralmente cambiato marcia negli ultimi 500 metri quando hanno ribaltato la Polonia e tenuto a bada gli inglesi. Poco da fare contro il treno oandese, alla fine è medaglia d’argento, e la giornata olimpica per l’Italia non poteva cominciare meglio, ben sapendo che nel corso della giornata, sono attesi altri botti. E’ la dodicesima medaglia che l’Italia porta a casa. Finora, ci siamo.

la delusione nel trap e gli altri risultati

Delusione invece per Jessica Rossi che nel trap ha mancato la finale. Due errori nella quarta serie sono risultati fatali per la campionessa olimpica a Londra 2012. Avanza invece Silvana Stanco che ha centrato l’accesso in semifinale. Avanza intanto Ceccon nei 200 dorso dove ha raggiunto senza problemi la semifinale, così come Francesca Fangio si è presa la semifinale nei 200 rana donne. Buone