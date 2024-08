Un sogno che si in grande per soli sette centesimi. Un battito di ciglia che impedisce alla 4×100 azzurra di salire sul terzo gradino del podio in una gara velocissima vinta dal Canada davanti a Sudafrica e Gran Bretagna, con l’Italia che vede sfumare il bronzo per un nulla. Patatrac finale all’ultimo cambio degli Stati Uniti che avrebbero potuto inserirsi in zona medaglia. Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu, hanno spinto forte, hanno dato sempre l’impressione di poter toccare con mano la medaglia, nonostante una partenza più lenta rispetto alle batterie. Italia che però finisce quarta, ma a testa altissima per una gara disputata con grande spirito e determinazione: il quartetto canadese ha vinto con 37.50, il Sudafrica ha chiuso a 37.57, la Gran Bretagna a 37.61. Per noi un 37.68 amarissimo, che non porta medaglia, ma l’Italia ne può andare orgogliosa.