Atletica & sorrisi

Si mette il bandierone tricolore sulle spalle, piange solitaria dopo un’impresa che nessuno avrebbe potuto immaginare. Nadia Battocletti è semplicemente fenomenale nella gara più difficile e dispendiosa della giornata di atletica, i diecimila. L’azzurra porta a termine una gara pazzesca, con una rimonta finale da urlo, ferma il tempo sul 30.43.35 alle spalle della keniana Chabet, precedendo l’olandese Hassan. Per l’azzurra è record italiano.

Salto triplo, Diaz c’è ed è bronzo

Emozioni che non sono finite sulla stessa pista. Uno accanto all’altro, perché mentre la Battocletti sfilava sul traguardo conquistando l’argento, Andy Diaz nel salto del triplo si prende una incredibile medaglia di bronzo. Pazzesca Italia, che fa 36 medaglie. E la notte di Parigi, cupa e uggiosa, si colora d’azzurro. Inatteso, inaspettato, ma bellissimo.

Taekwondo, Alessio di bronzo

E’ la giornata del bronzo per l’Italia che stasera infila la medaglia numero 34 da che sono iniziati i Giochi di Parigi. Il penultimo, in ordine di apparizione, lo porta a casa Simone Alessio, nel taekwondo, battendo nella finale per il terzo posto l’americano Nickolas per 2-0 in una gara fondamentalmente dominata dall’azzurro. E l’Italia può continuare a sorridere.