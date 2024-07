Papa: il programma del viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio

La Sala stampa vaticana ha reso noto il programma del viaggio apostolico di Papa Francesco in Lussemburgo e Belgio, previsto dal 26 al 29 settembre. Il 26 sarà in Lussembburgo, mentre da venerdì 27 settembre sarà in Belgio. Domenica 29 giornata conclusiva del viaggio apostolico: il Papa presiederà la santa messa nello stadio “Re Baldovino” con la recita dell’Angelus. I loghi e i motti del viaggio apostolico – “Pour servir” e “En route, avec Espérance” – erano stati diffusi a fine giugno.

Papa: il programma del viaggio apostolico in Lussemburgo

È stato diffuso oggi dalla Sala stampa vaticana il programma del viaggio apostolico che Papa Francesco compirà in Lussemburgo e Belgio dal 26 al 29 settembre. La partenza del volo papale è prevista per giovedì 26 settembre alle 8.05 dall’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino alla volta del Lussemburgo, dove l’arrivo è preventivato per le 10 all’aeroporto internazionale di Lussemburgo-Findel. Dopo la cerimonia di benvenuto, alle 10.45 è in programma la visita di cortesia al granduca del Lussemburgo nel Palazzo Granducale. Seguiranno l’incontro con il primo ministro e quello con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico presso il “Cercle Cité”; in entrambi i casi Papa Francesco pronuncerà un discorso. Nel pomeriggio, alle 16.30, il Santo Padre incontrerà nella cattedrale di “Notre-Dame” di Lussemburgo la comunità cattolica alla quale rivolgerà un discorso. Alle 17.45 si terrà la cerimonia di congedo presso l’aeroporto internazionale di Lussemburgo-Findel da dove alle 18.15 decollerà l’aereo che porterà il Papa a Bruxelles: l’arrivo è previsto per le 19.10 alla base aerea di Melsbroek, dove si svolgerà la cerimonia di benvenuto.

La tre giorni in Belgio

La giornata di venerdì 27 settembre si aprirà alle 9.15 con la visita di cortesia al re dei belgi nel Castello di Laeken; seguiranno l’incontro con il primo ministro e quello con le autorità e con la società civile, durante il quale Francesco pronuncerà un discorso. Nel pomeriggio, alle 16.30, nella “Promotiezaal” della “Katholieke Universiteit Leuven” l’incontro con i docenti universitari ai quali il Santo Padre rivolgerà un discorso. Sabato 28 settembre, alle 10, il Papa incontrerà vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate, seminaristi e operatori pastorali nella basilica del Sacro Cuore di Koekelberg; a loro Francesco rivolgerà un discorso così come al pomeriggio farà con gli studenti universitari che incontrerà alle 16.30 nell’aula magna dell’“Université Catholique de Louvain”. Alle 18.15 l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù nel Collegio “Saint Michel”. Domenica 29 settembre, giornata conclusiva del viaggio apostolico, il Papa presiederà alle 10 la santa messa nello stadio “Re Baldovino” con la recita dell’Angelus. Alle 12.15 è prevista la cerimonia di congedo presso la base aerea di Melsbroek da dove alle 12.45 l’aereo papale decollerà in direzione Roma. L’arrivo all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino è in programma per le 14.55.

Fonte: AgenSIR