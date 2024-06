La sala stampa vaticana ha diffuso i loghi e i motti ufficiali del viaggio apostolico che Papa Francesco compirà dal 26 a l 29 settembre in Lussemburgo e in Belgio

Sono stati ufficializzati dalla sala stampa vaticana i loghi e i motti del viaggio apostolico di Papa Francesco in Lussemburgo e in Belgio. Il Pontefice sarà in visita nei due Paesi da giovedì 26 a domenica 29 settembre prossimi. “Pour servir” e “En route, avec Espérance” sono i motti scelti rispettivamente per il Lussemburgo e per il Belgio.

Il logo e il motto per il viaggio in Lussemburgo

Papa Francesco andrà in viaggio apostolico in Lussemburgo e in Belgio, tra il 26 e il 29 settembre. La sala stampa vaticana ha diffuso oggi i loghi di entrambi gli eventi. Quello del viaggio in Lussemburgo presenta l’immagine stilizzata di Papa Francesco benedicente; sullo sfondo la cattedrale di Notre-Dame. I colori utilizzati, il giallo e il bianco, sono quelli della bandiera dello Stato Città del Vaticano, mentre l’azzurro allude alla venerazione mariana profondamente radicata nella storia del cattolicesimo lussemburghese. In basso a destra il motto del viaggio apostolico: “Pour servir”, che si riferisce a Cristo che è venuto “non per essere servito ma per servire” (Mt 20,28). “Così sull’esempio del suo Maestro, la Chiesa è chiamata a essere al servizio dell’umanità”.

Il logo e il motto del viaggio in Belgio

Il logo del viaggio in Belgio presenta la mappa stilizzata del Paese, attraversata da una strada sulla quale, pure stilizzate, camminano alcune persone di diverse dimensioni (età) e vari colori (culture), con al centro, in bianco, il Papa. Più in basso troviamo il motto del viaggio apostolico: “En route, avec Espérance”, che risuona come “una chiamata a camminare insieme, sulla strada che è la storia del Paese, ma è anche il Vangelo, la via di Gesù Cristo, nostra Speranza”.

Fonte: AgenSIR