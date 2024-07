Computer in crash in tutto il mondo: cancellati migliaia di voli

L'errore di aggiornamento di un agente software ha provocato guasti informatici su scala globale. In Italia si è riunito il Nucleo per la cybersicurezza per valutare i danni

Guasti tecnici informatici sono stati segnalati in tutto il mondo a causa dell’aggiornamento di un software. Numerosi computer si sono bloccati visualizzando una schermata blu senza riuscire a riavviarsi. Banche, media e trasporti hanno subito importanti interruzioni. Il problema, che riguarderebbe Falcon Sensor, il software di cybersicurezza Crowdstrike, ha causato poi il blocco dei servizi Microsoft. Crowdstrike ha annunciato di aver identificato e isolato il problema. Danni anche in Italia dove si è riunito il Nucleo per la cybersicurezza per valutare le contromisure.

Aeroporti, banche e media in tilt a causa di un problema ai pc Windows

Dall’Australia agli Stati Uniti d’America sono stati segnalati guasti ai computer della Microsoft che stanno causando problemi nei sistemi informatici di aeroporti, banche e media. Un’interruzione dei servizi globale che è stata confermata anche dal colosso informatico e che è stata originata da un aggiornamento del software di cybersicurezza Crowdstrike. A Sydney diverse compagnie aeree non possono effettuare il check-in dei passeggeri sui voli, chi arriva all’aeroporto non può ricevere i propri bagagli e Virgin Australia ha sospeso i voli. Anche ad Hong Kong le compagnie aeree passano alle procedure di check-in manuale.

Guasti informatici per un errore aggiornamento software

L’errore di aggiornamento di un agente software sta provocando guasti informatici su larga scala. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende e amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente.

Ceo Crowdstrike: “Il difetto è stato identificato e corretto”

“CrowdStrike sta collaborando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco. Il problema è stato identificato, isolato ed è stata distribuita una correzione”. Lo twitta su X il ceo di Crowstrike, George Kurtz, a proposito delle interruzioni registrate da Microsoft.

Computer down: oltre mille voli cancellati in tutto il mondo

Sono oltre mille i voli cancellati finora oggi in tutto il mondo in relazione al caos informatico che si sta verificando a livello globale. Lo riferisce la Bbc citando la società di analisi dell’aviazione Cirium. Il numero, attualmente a 1.078, sembra destinato a crescere.

Tilt informatico, si riunisce Nucleo per la cybersicurezza in Italia

Nel primo pomeriggio, a quanto si apprende, dovrebbe riunirsi il Nucleo per la cybersicurezza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, allo scopo di valutare gli effetti causati dal disservizio informatico del software Crowdstrike che sta creando problemi a livello mondiale.

