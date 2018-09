LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018, 10:26, IN TERRIS



Crescono i ricavi di Atac

In aumento le vendite di biglietti. Più 5,6% rispetto ad agosto 2017

uone notizie per Atac, che anche ad agosto ha visto aumentare le vendite di titoli di viaggio. I ricavi per l'azienda sono, infatti, cresciuti del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2017 e del 4% in confronto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 17 milioni e 560 mila euro.

Ricavi

Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di Bit (biglietti da 100 minuti) che hanno registrato complessivamente ricavi in crescita del 12,2% rispetto ad agosto 2017. Il risultato di agosto conferma il trend positivo registrato nelle vendite Atac da inizio anno. Il totale dei ricavi registrati da gennaio ad agosto 2018 incluso, infatti, ha superato i 176,6 milioni di euro, con una variazione in aumento del 2,6% rispetto al periodo gennaio-agosto 2017 e in miglioramento dell'1% rispetto a quanto previsto dal budget.

Sicurezza

Nei giorni scorsi su richiesta di Atac, la Regione Lazio ha emanato i decreti di nomina ad agente di polizia amministrativa per i primi 600 conducenti sui 3.600 che si sono resi disponibili e per i quali l'azienda ha già presentato tutta la documentazione necessaria a fine maggio. L'iniziativa di Atac si inquadra nell'ambito dell'attuazione del piano sicurezza messo a punto dalla partecipata, per quanto di propria competenza, per rafforzare la tutela del personale a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. La nomina ad agente di polizia amministrativa è considerata un efficace strumento dissuasivo per gli atti di violenza fisica o verbale contro i conducenti. Sempre in attuazione del piano sicurezza, Atac ha anche avviato gli interventi per dotare ulteriori 70 autobus di cabine rinforzate, che si sommano ai 730 bus che già dispongono di tali protezioni. Undici di queste 70 vetture sono già in circolazione. L'azienda ha ricordato che tutti i bus sono inoltre dotati di allarme silenzioso collegato direttamente con la centrale operativa e che su circa 500 bus sono presenti telecamere a bordo.