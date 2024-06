Turchia partenza lanciata

Cinquant’anni oggi e regalo di compleanno migliore non poteva esserci per Vincenzo Montella. La sua Turchia inizia col piede giusto l’avventura europea con un successo netto e meritato. Vittoria all’ultimo respiro per il Portogallo che al fotofinish supera la Repubblica Ceca.

Vola la Turchia di Montella

Battiuta la Georgia per 3-1 all’Iduna Signal Park di Dortmund. Sfida decisa dalle reti dell’ex Sassuolo Muldur e della stella nascente del Real Madrid Arda Guler. In mezzo, il momentaneo pari di Mikautadze. Una partita largamente dominata dalla Turchia che parte forte, crea, schiaccia la Georgia. Muldur firma il vantaggio, il Var annulla il raddoppio dello juventino Yildiz e subito dopo arriva la beffa, materializzata dal gol del bomber Mikautadze. Non cambia la musica nella ripresa, perchè la partita la fa sempre la squadra di Montella, trascinata da un Calhanoglu irreprensibile e dalla qualità dei suoi giovani, a cominciare da Arda Guler che poco prima della mezzora riporta avanti i suoi. Un gol capolavoro, con un sinistro di rara bellezza dai venticinque metri che si insacca all’incrocio dei pali dalla parte opposta. Il finale regala emozioni con la Georgia che ci prova, colpisce la parte superiore della traversa e in un’altra occasione va vicina al colpo grosso. In pieno recupero la Turchia la chiude con Akturkoglu che in contropiede realizza a porta vuota il gol del definitivo 3-1. Esulta Montella, la prima è giusta. E miglior regalo per i suoi 50 anni non poteva esserci.

Portogallo all’ultimo respiro

Finisce 2-1, con i cechi avanti con Provod all’ora di gioco. L’autogol di Hnarac rimette in gioco i lusitani. Il gol partita in pieno recupero da parte di Conceicao. Il Portogallo fa la partita, gioca a tratti meglio, ma non sfonda. Così nel primo tempo la Repubblica Ceca tiene botta visto che le emozioni sono davvero poche. Alla squadra di Roberto Martinez non basta il dominio del gioco. Le uniche palle degne di note sono un colpo di testa di Cristiano Ronaldo e un paio di guizzi di Leao. Troppo poco. Nella ripresa, come descritto, la partita si accende e la vince il Portogallo. E sono tre punti d’oro.