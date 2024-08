Il massimo col minimo sforzo

Un gol lampo di Matteo Darmian permette all’Inter di sbloccare subito la gara contro il Lecce a San Siro nell’esordio interno dei campioni d’Italia. Dopo il pari di Marassi contro il Genoa, i nerazzurri sono scesi in campo fortemente determinati a chiudere subito la contesa. Davanti un Lecce battuto pesantemente in casa all’esordio dall’Atalanta e preoccupato di prendere un’altra imbarcata nella San Siro nerazzurra. I Campioni hanno impiegato un battito di ciglia per sbloccarla: centro di Dimarco, palla dalla parte opposta per Darmian che la piazza alle spalle di Falcone. Il Lecce avverte ancor di più la paura, l’Inter si diverte a giocare al piccolo trotto. Che basta e avanza per spaventare i salentini di Gotti. Ancora un centro dall’esterno, smanaccia Falcone, Barella va a colpo sicuro, salva tutto Baschirotto. I nerazzurri vorrebbe chiuderla ma, nonostante un paio di buone occasioni, il risultato rimane inchiodato sul minimo scarto. L’Inter non ha nessuna intenzione di forzare il ritmo, e si limita a controllare per provare poi il colpo a chiuderla. Che arriva a venti dalla fine quando Gaspar atterra in area Thuram. È calcio di rigore che Calhanoglu trasforma con la solita freddezza. All’Inter va bene così, con i nerazzurri che si divertono senza mai forzare, andando due volte vicino al colpo grosso. Finisce 2-0 per l’Inter che vince in scioltezza.

Il Genoa sbanca Monza

La sfida tra campioni del mondo la vince Alberto Gilardino, che ha avuto la meglio su Alessandro Nesta: tradotto, significa Genoa 1, Monza 0. Un match equilibrato al Brianteo tra Monza e Genoa. Un primo tempo al di là della noia, con poche occasioni ed emozioni pari allo zero. Due squadre che si equivalgono in tutto e per sbloccarla, serve il guizzo vincente, che è quello di Pinamonti che stacca bene di testa ed infila la porta monzese. Conferme importanti per il Grifone, passo indietro per il Monza, con Alessandro Nesta che dovrà rivedere qualcosa per rilanciare la formazione brianzola.