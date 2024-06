“Con la ministra Roccella ho firmato la nomina di un inviato speciale per la lotta al traffico di esseri umani”. Con queste parole, il vicepremier e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annuciato la nomina d di un inviato speciale del Governo per la lotta al traffico di esseri umani.

A chi è stato affidato il ruolo

Il ruolo è stato affidato a Stefano Pizzicanella, dirigente alla presidenza del Consiglio specializzato in protezione civile, è laureato in Scienze Politiche con specializzazione in diritto ed economia dell’Unione Europea.

La sensibilità del vicepremier e ministro Tajani

Il primo aprile 2023, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accompagnato dalla moglie Brunella, ha visitato la struttura della Comunità Papa Giovanni XXIII gestita da don Aldo Buonaiuto, fondatore di In Terris, denominata “Casa tra le nuvole di Papa Francesco“, che accoglie giovani donne salvate dalla tratta di esseri umani e dal racket della prostituzione schiavizzata. Particolarmente emozionante è stato l’incontro con queste vittime che hanno raccontato la loro storia.

Una ragazza ha raccontato al Ministro e ai presenti di essere nata in Nigeria, in una famiglia molto povera. Per guadagnare dei soldi e aiutare i suoi cari, è venuta in Italia: delle persone le avevano promesso un lavoro dignitoso e onesto. Per fare questo, però, ha dovuto lasciare sua figlia in Nigeria. Arrivati in Europa, è stata obbligata a vendere il suo corpo. Con la voce straziata dal dolore, la mamma ha chiesto aiuto al Ministro Tajani al fine di poter ritrovare e recuperare la propria figlioletta di appena cinque anni rimasta in Nigeria. Il ministro si è prodigato attraverso l’Ambasciata in Nigeria per recuperare i contatti e restituire la piccola alla sua mamma. L’8 dicembre 2023, nel corso delle celebrazione per i 25 anni di sacerdozio di don Aldo Buonaiuto, la piccola ha ricevuto il Battesimo e il Ministro Tajani l’ha accompagnata come suo padrino.