Intelligenza naturale: i giovani agricoltori italiani in gara per l’Oscar Green

Sarà possibile candidarsi fino al 20 marzo all’Oscar Green “Intelligenza Naturale”, il premio promosso da Coldiretti Giovani Imprese per promuovere le tante idee innovative dei giovani agricoltori. Il vincitore del 2024 in Lombardia è Davide Codazzi, giovane contadino e allevatore influencer, autore del libro “Diario d’Alpeggio” e divulgatore social attraverso la pagina denominata “Moda Vegia”.

Alcuni dati

Secondi i dati forniti da Coldiretti Giovani Impresa, negli ultimi dieci anni in Italia i giovani agricoltori under 30 sono aumentati del 12,8% contro un crollo medio del 25,2% dell’insieme dei settori economici. Nel periodo 2014-2024 le imprese italiane condotte da under 30 sono passate da 514mila a 404mila, con una perdita netta del 21% e i cali più sensibili che si registrano nelle costruzioni (-40%) e nel commercio (-34%), mentre quelle agricole sono rimaste poco sotto le 48mila unità, senza variazioni sostanziali.

Le categorie dell’Oscar Green

Quest’anno sono cinque le categorie del concorso Oscar Green: “Campagna Amica: Custode di Biodiversità” premia quei progetti che promuovono i prodotti dell’agroalimentare italiano avvalendosi di forme di commercializzazione ispirate alla filiera corta attraverso i mercati contadini, le iniziative volte a sviluppare le potenzialità ricettive delle aziende agricole e il turismo nelle aree rurali. “Impresa Digitale e Sostenibile” si rivolge alle imprese che attraverso la digitalizzazione lavorano e producono in modo ecosostenibile valorizzando gli scarti di produzione in un’ottica di economia circolare, producendo energia e risparmiando risorse naturali. “Coltiviamo insieme” coinvolge quei modelli di imprese, cooperative/consorzi, soggetti pubblici capaci di creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola per il benessere della collettività, in progetti di partenariato. La categoria “Agri-Influencer” è rivolta a tutte quelle imprese che promuovono le loro attività attraverso l’uso dei moderni canali di comunicazione, con i loro eventi o con le loro pagine social. “+Impresa”, infine, premia le aziende agricole che si confrontano in un contesto sempre più sfidante ed internazionale nel quale la capacità di visione dell’imprenditore diviene componente fondamentale.

Leporati: perché i giovani scelgono l’agricoltura

Interris.it ha intervistato Stefano Leporati, Segretario Nazionale di Coldiretti Impresa Giovani che ha spiegato come molti giovani scelgono l’agricoltura: gli imprenditori agricoli al di sotto dei 35 anni sono 53 mila. “Alcuni di loro hanno scelto l’agricoltura per proseguire una tradizione di famiglia, alcuni raccogliendo il mestiere dei genitori o dei nonni. Altri giovani hanno scelto l’agricoltura come prospettiva di vita sia perché garantisce un futuro sia per essere a contatto con la natura – spiega Leporati -. In molti hanno un’alta istruzione, al contrario di quello che si potrebbe pensare, la percentuale dei laureati è significativa”. Social e agricoltura sono un interessante connubio. Attraverso le diverse piattaforme, i ragazzi riescono a comunicare sia la loro scelta di stare a contatto con la natura, sia il loro impegno quotidiano fatto anche di sveglie all’alba e sacrifici.

Un’agricoltura da Oscar Green

Le imprese agricole gestite dai giovani si confermano sempre più social e attente alla sostenibilità ambientale. Un nuovo modo di portare avanti un lavoro fatto di contatto con la natura, sveglie all’alba, impegno quotidiano e duro lavoro. Il tutto con sempre una maggiore attenzione all’ambiente. Insomma, un’agricoltura da Oscar Green.