La Juve si butta via

I bianconeri domina il Cagliari, vanno in vantaggio ma non la chiudono. E nel finale incassano il pari sardo

Cercava i tre punti per candidarsi quale anti Napoli. Ma la Juve ha sprecato un’occasione ghiottissima, facendosi imporre il pari interno da un Cagliari dominato per gran parte del match che nel finale ha trovato le risorse e la forza per andare a recuperare lo svantaggio maturato dopo il gol di Vlahovic. E alla fine è un 1-1 che porta la Juve a meno tre dalla vetta. Occasione persa.

Tanta Juve

I bianconeri inseriscono il pilota automatico, fanno girare la palla da un lato all’altro del campo, si trovano che è una meraviglia. Il Cagliari di Nicola, resta a guardare, più che altro intimorito dalla qualità di gioco espressa dai bianconeri. Che la sbloccano quasi subito, complice una ingenuità di Luperto che allarga troppo il braccio con la punta delle dita che toccano una palla schizzata da un contrasto aereo con Gatti. Il direttore di gara, Marinelli di Tivoli, indica il dischetto facendosi aiutare dal var. Dagli undici metri, la trasformazione di Vlahovic. Il vantaggio carica i bianconeri che vanno al tiro con Koopmeiners ma senza fortuna: 1-0 all’intervallo.

Incredibile Marin

La partita resta viva perché i sardi sono ancora in gioco e intendono provarci fino alla fine, ma nessuna conclusione a referto, mentre sono più consistenti le occasioni bianconere, con Conceiçao, conclusione respinta da Scuffet di pugno, e Vlahovic, murato dal portiere cagliaritano. La Juve gioca con la forza dei nervi distesi. L’unico pericolo per i bianconeri, arriva da una punizione di Marin con Gatti che si abbassa e per poco non mette nei pasticci Di Gregorio che però è reattivo. La Juve ha l’opportunità di chiuderla, ma Vlahovic sparacchia alto da due passi sulla respinta di Scuffet. La Juve abbassa il ritmo convinta di poterla chiudere senza affanni, ma a cinque dalla fine, arriva la beffa. Il Cagliari ci crede ancora: contatto in area Douglas Luiz-Piccoli. Per Marinelli c’è nulla, ma viene richiamato dal Var e dopo la visione al monitor dice che è calcio di rigore. Dal dischetto Marin, destro sotto l’incrocio ed è 1-1. Rammarico Juve, emozione Cagliari in una domenica che non t’aspetti.