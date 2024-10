“Instabile e squilibrato”: affondo di Harris su Trump

Si infiamma la campagna elettorale americana. E accade con le parole di Kamala Harris che, per la prima volta, affonda l’acceleratore contro il rivale Donald Trump, puntando pesantemente il dito sulle modalità di espressione del Tycoon, sui contenuti e sul linguaggio utilizzato.

Harris, affondo contro Trump

Kamala Harris ha attaccato Donald Trump definendolo “instabile”, “squilibrato” e in cerca di “potere incontrollato”. “Guardate i suoi comizi. Ascoltate le sue parole. Ci dice chi è e ci dice cosa farebbe se venisse eletto presidente“, ha detto in un comizio ieri sera in Pennsylvania, facendo sentire al pubblico una registrazione della proposta del tycoon su Fox News di usare la guardia nazionale o l’esercito nell’election day “contro il nemico interno”, identificato negli “estremisti della sinistra radicale”.

Fonte: Ansa