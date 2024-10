Montecitorio ricorda Carlo Casini: un politico e un uomo esemplare

Si è svolta a Montecitorio una giornata di studi per ricordare Carlo Casini, figura di spicco della politica italiana e fondatore del Movimento per la Vita. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Amici di Carlo Casini” e dal Movimento per la Vita, ha riunito amici, colleghi e familiari per celebrare la figura esemplare del magistrato, deputato, europarlamentare, leader del Movimento per la Vita Italiano.

Il convegno, dal titolo “Impegno pubblico e virtù. L’esempio di Carlo Casini“, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo politico e religioso tra cui Lorenzo Fontana, presidente della Camera, e monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi.

Magistrato, parlamentare, eurodeputato e leader del Movimento per la Vita, Casini è stato un protagonista indiscusso del dibattito pubblico italiano, sempre in prima linea nella difesa dei valori della vita e della famiglia.

“Casini è stato tra i primi a riconoscere la forza pedagogica di una legge”, ha sottolineato Luisa Santolini, tra le promotrici dell’evento. “È la dimostrazione viva che si può essere santi anche facendo politica”.

Anche Marina Casini, figlia di Carlo e presidente del Movimento per la Vita, ha voluto rendere omaggio al padre: “Il suo impegno pubblico e il suo servizio alla Chiesa hanno caratterizzato la vita della nostra famiglia. Le campagne elettorali, i referendum, i numerosi incontri: tutto questo ha scandito la nostra vita familiare”. Marina ha poi raccontato come gli impegni del padre fossero comunque sempre condivisi in famiglia. “Quando non era possibile andare con lui – racconta – le assenze del babbo erano giustificate dal suo generoso e coraggioso servizio che anche noi, restando uniti, concorrevamo a realizzare. Le campagne elettorali così come le Giornate per la Vita, le moltissime iniziative del Movimento, i referendum del 1981 e del 2005, i numerosissimi incontri civili, politici, ecclesiali a cui ha partecipato o che ha promosso, le gioie e le amarezze dovute alla sua ‘missione’ hanno scandito la nostra vita familiare e sono stati vissuti sempre in comunione tra di noi e con lui”.

L’incontro è stato l’occasione per riflettere sull’impegno civile e politico di Casini, un esempio per le generazioni future. Come ha ricordato Lorenzo Cesa, segretario politico dell’Udc, Casini è stato un politico “singolare”, capace di incidere nel dibattito culturale del nostro tempo con rigore e coerenza. La figura di Carlo Casini rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della vita, della famiglia e della solidarietà. Il suo esempio ci ricorda l’importanza di impegnarsi per un mondo più giusto e più umano.