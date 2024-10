Il Papa all’Azione Cattolica: “Il migrante va accolto”

Il Pontefice è intervenuto con un videomessaggio al Convegno nazionale dei presidenti e degli assistenti diocesani dell’Azione Cattolica, in corso a Sacrofano. Il Papa ha chiesto di avere un cuore aperto, pronto ad accogliere chiunque ne abbia bisogno, in particolare i tanti migranti in cerca di integrazione

Il riferimento all’Antico Testamento

“Dare loro da mangiare è un comando di Gesù che coinvolge tutti. Dare loro la mano per accompagnarli. Dare loro la mano perché non vengano sommersi, in particolare i migranti”. Lo ha affermato Papa Francesco in un videomessaggio di saluto rivolto, a margine dei lavori del Sinodo, agli oltre 300 partecipanti al Convegno nazionale dei presidenti e assistenti diocesani dell’Azione Cattolica, in corso a Sacrofano. Poi ha aggiunto: “Sapete che nell’Antico Testamento vengono continuamente nominati tre bisognosi: la vedova, il malato e il migrante. Dio ama molto il migrante, si prende cura di lui. Non possiamo chiudere la porta al migrante. Il migrante deve essere accolto, accompagnato, promosso e integrato. Nelle sue mani farà crescere tutti. Che Dio vi benedica. Pregate per me”.

Angesir