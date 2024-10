Il maltempo continua: allerta rossa in Emilia-Romagna

Nel nostro Paese continua a piovere e in alcune località dell’Emilia-Romagna, in via preventiva, sono già iniziate le evacuazioni. Spaventa anche la situazione in Sicilia dove una violenta tromba d’aria si è abbattuta a Portopalo di Capo Passero, la punta estrema dell’isola, nel Siracusano

Emilia-Romagna

Il maltempo preoccupa ancora una volta l’Emilia-Romagna dove oggi è un vigore un‘allerta rossa. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall’alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell’area di via Muraglione a Boncellino. È stato allestito un centro di accoglienza.

Sicilia