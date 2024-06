Germania implacabile

Meglio di così la Germania non poteva esordire. Nell’europeo che gioca in casa, i tedeschi di Nagelsmann hanno travolto a Monaco di Baviera la povera Scozia. All’Allianz Arena è finita 5-1 per i tedeschi per effetto dei gol messi a segno da Wirtz, Musiala e Haverts. E non è tutto perché gli scozzesi vanno al riposo con l’uomo in meno per l’espulsione di Porteous. Nella ripresa, il quarto gol di Fullkrug, mentre Rudiger regala agli scozzesi il gol della bandiera prima del 5-1 finale dell’ex Juve Emre Can.

Tutto troppo facile

Un inizio dove l’intensità non manca. La Scozia sembra esserci ma è un fuoco di paglia perché al primo affondo la Germania passa, mandando subito in estasi i 66 mila dell’Allianz. Il vantaggio nasce da una giocata divina di Kroos che inventa dal nulla, Kimmich rifinisce per Wirtz, con il calciatore del Bayer Leverkusen che di destro firma il primo gol di questo europeo. La Scozia scompare: assist di Haverts a premiare Musiala, con il gioiello del Bayern che fa 2-0. Il tris la Germania lo cala prima dell’intervallo grazie ad Haverts che trasforma un calcio di rigore. Porteous entra duro su Gundogan, il francese Turpin si affida al Var e affida penalty alla Germania e rosso per lo scozzesi. E tutti a prendere un tè caldo.