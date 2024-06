Russia: “L’Argentina non trasferirà aerei all’Ucraina”

Il governo argentino ha garantito che non trasferirà in Ucraina i suoi aerei d'attacco Super Etendard, come riportato dall'ambasciatore russo Dmitry Feoktistov

Il governo argentino ha assicurato che non trasferirà in Ucraina gli aerei d’attacco Super Etendard di fabbricazione francese. Le trattative sul trasferimento degli aerei, che dovevano essere riparati in Francia, non andranno avanti. La Russia ha avvertito l’Argentina che tale trasferimento sarebbe considerato un atto ostile.

“Il governo argentino assicura che non trasferirà in Ucraina gli aerei d’attacco Super Etendard di fabbricazione francese”. Lo ha detto, riporta la Tass, l’ambasciatore russo in Argentina Dmitry Feoktistov. “Ci risulta che le trattative in questione abbiano effettivamente avuto luogo e che sia stata discussa la possibilità di trasferire gli aerei attraverso la Francia, che li riparerebbe. Sulla base dei riscontri, prosegue, gli aerei non saranno trasferiti: ci sono in merito rassicurazioni da parte dell’amministrazione argentina”. Secondo Feoktistov, la Russia ha informato l’Argentina che il trasferimento di attrezzature militari all’Ucraina attraverso paesi terzi sarebbe considerato un passo ostile.

Biden, l’accordo con Kiev dimostra a Putin la nostra unità

“Oggi gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno compiuto un passo avanti per rafforzare la difesa di Kiev nella guerra per la sua indipendenza”. Lo scrive su X Joe Biden dopo la prima giornata del G7 in Italia e la conferenza stampa congiunto con Volodymyr Zelensky. “Firmando un accordo per sostenere gli sforzi dell’Ucraina per difendersi e scoraggiare future aggressioni, stiamo dimostrando a Putin che restiamo uniti – ora e nei decenni a venire”, ha insistito il presidente americano.

