Colombia: 292 minori salvati dai gruppi criminali armati

Colombia, nel 2024 salvati 292 minori reclutati da gruppi armati

L’Esercito colombiano ha reso noto di avere salvato, dall’1 gennaio al 27 agosto di quest’anno, 292 minori che erano stati reclutati con la forza dai vari gruppi armati del Paese. Tra le zone in cui si è registrato il maggior recupero di minori i dipartimenti di Antioquia, Cauca, Valle del Cauca e Chocó, dove le dissidenze delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), Eln (Esercito di liberazione nazionale) ed il Clan del Golfo continuano a reclutare con la forza bambini e adolescenti. I minori sono stati posti sotto la protezione dell’Istituto colombiano per il benessere familiare (Icbf) e di altre istituzioni dedite all’infanzia, che avranno il compito di facilitare il loro reinserimento nella società. L’Ufficio del Difensore civico ha registrato nella prima metà di quest’anno 159 casi di reclutamento forzato di adolescenti in Colombia, quasi tutti provenienti da comunità indigene e afro-colombiane.

Fonte: Ansa