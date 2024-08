Guterres a Israele: “Stop immediato alle operazioni in Cisgiordania”

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 328. Cinque palestinesi sono stati uccisi in un raid in Cisgiordania, teatro di una vasta operazione antiterrorismo da parte dell’Idf iniziata da qualche giorno. Sia il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sia la Casa Bianca chiedono l’immediato stop delle operazioni in Cisgiordania.

Israele, Idf: uccisi cinque terroristi palestinesi in Cisgiordania

L’esercito israeliano afferma di aver “eliminato” 5 combattenti palestinesi nel secondo giorno della vasta “operazione antiterrorismo” in Cisgiordania. Lo riferisce Times of Israel.

Guterres: “Stop immediato alle operazioni Idf in Cisgiordania”

Per il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “gli ultimi sviluppi nella Cisgiordania occupata, compreso il lancio di operazioni militari su larga scala da parte di Israele, sono profondamente preoccupanti“. “Condanno fermamente la perdita di vite umane, anche di bambini, e chiedo l’immediata cessazione di queste operazioni” ha scritto su “X”.

Usa a Israele: “Proteggere vite dei civili in Cisgiordania”

L’amministrazione Biden esorta Israele a “prendere tutte le misure possibili per proteggere le vite dei civili in Cisgiordania” dopo l’inizio dell’operazione dell’Idf nel territorio. “Riconosciamo le reali esigenze di sicurezza di Israele, che includono il contrasto all’attività terroristica in Cisgiordania – ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato al “The Times of Israel” -. Allo stesso tempo, continuiamo a insistere affinché le autorità israeliane prendano misure per proteggere tutti i civili da eventuali danni”, continua la dichiarazione.