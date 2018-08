VENERDÌ 31 AGOSTO 2018, 16:00, IN TERRIS



TERREMOTO

Scossa di magnitudo 3.7 tra Pesaro e Cattolica

Al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone

REDAZIONE

L

a terra continua a tremare. Dopo quelle dei giorni scorsi, una nuova scossa di terremoto è stata avvertita distintamente pochi minuti dopo le 15 - nello specifico, alle 15.03 - in varie località delle Marche, soprattutto a Fano e a Pesaro, ma anche ad Ancona e nell'Emilia Romagna, da Cattolica a Rimini.

La scossa di tipo sussultorio è di magnitudo 3.7 e l'epicentro è localizzato in mare al largo di Cattolica, ad una profondità di 33.7km, come reso noto dal sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Varie le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni, ma - a parte la paura - al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone.

Grecia

Sempre nella giornata di oggi, l'Ingv ha registrato altri terremoti che però non sono collegati a quello marchigiano romagnolo di questo pomeriggio. Il primo a Messina, magnitudo 2.0 e un secondo ad Amatrice, in provincia di Rieti, con magnitudo sempre bassa: 2.1. Di forte intensità invece la scossa che ha fatto tremare il sud della Grecia questa mattina - magnitudo 5.2 - avvertita distintamente anche sulle coste pugliesi.