Papa Francesco ai giovani romeni: “Siate gli influencer della fede”

La lettera del Papa, ora in viaggio Apostolico in Papua Nuova Guinea, ai giovani romeni riuniti per la XV edizione dell’Incontro nazionale della gioventù cattolica

Papa Francesco, in una lettera ai giovani cattolici riuniti in Romania, li esorta a essere “luce del mondo” e “sale della terra” in un mondo privo di speranza. Li invita a testimoniare la fede con gioia, diffondendo il messaggio del Vangelo anche sui social media, diventando “influencer della fede”. Sottolinea che la speranza cristiana si basa sulla fedeltà di Dio e li incoraggia ad essere forti nella fede, coraggiosi nella speranza e instancabili nella carità. Conclude chiedendo loro di pregare per lui.

La lettera del Papa ai giovani romeni

“Cari giovani, vi saluto con affetto. È una grande gioia sapere che siete riuniti per vivere momenti di preghiera, fraternità e riflessione sulla nostra fede comune”: lo scrive Papa Francesco in una lettera ai giovani romeni riuniti per la XV edizione dell’Incontro nazionale della gioventù cattolica, trasmessa dal nunzio apostolico in Romania, mons. Giampiero Gloder. Iniziato la sera del 4 settembre, a Cheile Gradistei (Brasov), l’incontro finirà il 7 settembre, riunendo 1.200 giovani da tutte le diocesi e le eparchie della Chiesa cattolica in Romania. “In un mondo sperduto e privo di speranza – continua il Papa nella lettera –, siete chiamati ad essere luce del mondo e sale della terra. La speranza cristiana non è un semplice ottimismo, ma una certezza fondata sulla fedeltà di Dio. Gesù Cristo, il Risorto, è la nostra speranza! Con lui tutto è possibile”.

“Diventate influencer della fede”

Papa Francesco incoraggia poi i giovani a testimoniare la fede con gioia e ad essere cristiani autentici, ad utilizzare le reti sociali “per diffondere il messaggio d’amore, di pace e di speranza del Vangelo”: “Diventate influencer della fede, portando la luce di Cristo negli spazi virtuali dove tanti giovani cercano risposte, modelli e senso”. “Siate forti nella fede, coraggiosi nella speranza e instancabili nella carità. Andate avanti con fiducia e continuare ad essere testimoni di gioia e di speranza cristiana!”, ha aggiunto il Papa, assicurando i giovani della vicinanza della Chiesa e chiedendo la loro preghiera per lui.

Fonte: AgenSIR