Giubileo 2025, la Pontificia Unione Missionaria offre un itinerario di preghiera e riflessione on line

Missioni-Anno Santo. “Il cammino dei discepoli missionari”. L’agenzia missionaria vaticana Fides racconta l’itinerario di 4 incontri on line in inglese sulla preghiera, organizzato e promosso dalla Pontificia Unione Missionaria (Pum) in preparazione al Giubileo 2025. Il primo incontro si è svolto il 7 settembre, dalle ore 17 alle ore 18,30, orario comune a tutti gli appuntamenti in programma. Nell’anno della preghiera la Pum offre, tra le altre, questa proposta di formazione missionaria che prende l’avvio da un invito di Papa Francesco, che nel Messaggio della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno scrive: “In questa prospettiva, nell’anno dedicato alla preghiera in preparazione al Giubileo del 2025, desidero invitare tutti a intensificare anche e soprattutto la partecipazione alla Messa e la preghiera per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Essa, obbediente alla parola del Salvatore, non cessa di innalzare a Dio in ogni celebrazione eucaristica e liturgica l’orazione del Padre nostro con l’invocazione ‘Venga il Tuo regno‘”.

Missioni-Giubileo

Sabato 7 settembre il tema dell’incontro è stato “Il modo di pregare di Gesù”, martedì 17 settembre sarà la volta de “Il Padre Nostro- La preghiera missionaria”, sabato 28 settembre si parlerà de “La preghiera dei discepoli di Cristo”. Mentre l’appuntamento conclusivo di martedì 8 ottobre sarà dedicato a “L’Eucarestia – sorgente e culmine della Missione e della Preghiera”. A coordinare l’iniziativa padre Dinh Anh Nhue Nguyen, segretario generale della Pum, che si avvarrà della collaborazione di padre Tadeusz J. Nowak, segretario generale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede. Sabato7 settembre padre Nguyen ha introdotto il tema. Lasciando poi spazio all’intervento di padre Nowak. La partecipazione è libera anche se è richiesta e gradita l’iscrizione per una migliore organizzazione inviando una e-mail al seguente indirizzo:pum@ppoomm.va.