Il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella: "Giorno dopo giorno si sta realizzando qualcosa che Roma poi avrà per sempre"

La principale difficoltà tecnica è nella presenza di due collettori fognari che “servono” tutta Roma Nord. Verranno fatti confluire in un’unica fognatura “scatolare” (cioè a sezione quadra ). “Si è completato lo scavo del nuovo collettore che sarà molto grande, 8 metri per 5 – spiega il sindacato-commissario della capitale, Roberto Gualtieri-. Così da poter scavare la galleria per le macchine. Una galleria idraulica equiparabile a un tunnel autostradale a due corsie”. Sono stati anche installati i pali che sorreggeranno sia il nuovo collettore sia la galleria stradale. Per la quale si comincerà a scavare subito dopo l’ attivazione del collettore. Indicativamente ai primi di aprile.

Piazza Pia,, via Ottaviano. La “macchina” è in piena attività per non mancare l’appuntamento. Il sottopasso di piazza Pia è il maxi-interventoda quasi 80 milioni di euro. Il completamento è in fase avanzata. Anas, che sta realizzando i cantieri, è sicura che ilsarà rispettato. Le auto sottoterra, in un tunnel; in alto i pedoni, sulla nuova doppia enorme piazza che unirà Castel Sant’Angelo a San Pietro.

Roma affollata di turisti a Pasqua fa le prove generali per l’imminente Anno Santo . “Per il Giubileo sono attesi 32 milioni di pellegrini. Ma importante è l’intensità con cui sarà vissuto”, afferma l’arcivescovo Rino Fisichella al quale papa Francesco ha affidato la macchina organizzativa del grande evento ecclesiale. E aggiunge: “Noi siamo in cammino e abbiamo una meta da raggiungere . Dobbiamo portare con noi anche la speranza di cui tutti, credenti e non credenti, abbiamo bisogno. Stare qui sul cantiere non fa altro che aumentare il desiderio di vedere quando sarà finito”. Il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione ha compiuto vari sopralluogi al cantiere giubilare di piazza Pia. “E’ emozionante vedere che giorno dopo giorno si sta realizzando qualcosa che Roma poi avrà per sempre- sottolinea monsignor Fisichella-. Una prospettiva unica al mondo che tiene insieme Castel Sant’Angelo con l’antichità di Roma e con San Pietro. Ciò non può che dare il senso della capacità estetica e ingegneristica che la città di Roma è riuscita a mettere in campo”. Intanto, a pochi mesi dall’apertura della Porta Santa, proseguono a ritmi serrati i lavori attorno al Vaticano. Lì dove convergeranno i milioni di pellegrini attesi per il Giubileo.

