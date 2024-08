Usa: “L’Iran risponderà a Israele in modo più misurato”

Alcuni funzionari del governo degli Stati Uniti hanno confermato che, l’Iran, potrebbe ricalibrare l’eventualità di lanciare un attacco su larga scala nei confronti di Israele in risposta all’uccisione del capo di Hamas Haniyeh avvenuta nei giorni scorsi.

Le dichiarazioni Usa

Funzionari Usa hanno confermato a Politico che l’Iran potrebbe riconsiderare la possibilità di lanciare un attacco su larga scala contro Israele. Teheran è stata avvertita che un attacco su più fronti contro Israele potrebbe portare a uno scontro diretto tra i due Paesi. I funzionari ritengono che l’Iran risponderà comunque, ma potrebbe farlo in modo più misurato e non immediato.

La possibile risposta iraniana

Le fonti hanno spiegato che la repubblica islamica è stata sollecitata a ricalibrare la sua risposta all’uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh poiché ora sembra probabile che sia stato colpito in un’operazione segreta con una bomba piazzata nella sua stanza e non in un attacco missilistico diretto, come era stato detto inizialmente. Tra l’altro, nessun iraniano è rimasto ucciso nell’esplosione.

Fonte: Ansa