Borse: i titoli asiatici chiudono in contrasto

Le Borse asiatiche, dopo la performance negativa di Wall Street, chiudono contrastate e la volatilità dei mercati sta continuando. Sul fronte macroeconomico è attesa la bilancia commerciale della Francia.

Il dato

Le Borse asiatiche chiudono contrastate, dopo la performance negativa di Wall Street. Prosegue la volatilità dei mercati dopo la tempesta dei giorni scorsi ed il successivo rimbalzo. Sotto i riflettori restano le mosse delle banche centrali, alla luce anche dei verbali dell’ultima riunione della BoJ. Verso un avvio debole per l’Europa dove i future sono negativi, in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.

I titoli nel dettaglio

Seduta negativa per Tokyo (-0,74%). Sul mercato valutario, dopo il recente apprezzamento lo yen prova a stabilizzarsi al cambio col dollaro, a 146,20, e sull’euro a 159,90. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Seul (-0,4%) e Mumbai (-0,2%). Positive Hong Kong (+0,4%), Shanghai (+0,06%) e Shenzhen (+0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la bilancia commerciale della Francia. Dagli Stati Uniti previste le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e l’indice delle scorte all’ingrosso.

Fonte: Ansa