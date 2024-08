Capolavoro Taddeucci: bronzo nella 10 km di nuoto donne

Ginevra Taddeucci è bronzo nella dieci chilometri femminile in acque libere disputata nella Senna. Grande impresa dell’azzurra che sin dall’inizio si è inserita con autorevolezza nel gruppetto di testa guidato dall’olandese Van Rouwendaal e dall’australiana Johnson, al traguardo rispettivamente oro e argento, ma l’azzurra non ha mai mollato di un centimetro. Una gara difficilissima, un capolavoro dell’azzurra che non si fa trovare impreparata quando le due battistrada lanciano l’allungo decisivo staccando tutte le altre. Ginevra c’è, braccia e gambe tengono alla grande e all’arrivo, dopo un’ora e mezza di fatica pura, chiude sfinita ma felice per una medaglia tanto attesa quanto strameritata per i nostri colori. Un capolavoro di gara. Sesta l’altra azzurra Giulia Gabrielleschi. Di più, per due esordienti ai Giochi, non si poteva pretendere.