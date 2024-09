Istat rivede al ribasso il Pil del 2023, migliora il deficit

Istat ha pubblicato i dati sulla variazione del pil italiano, sul deficit, sul debito e sulla pressione fiscale. Nello specifico, nel 2023 il tasso di variazione del Pil italiano in volume è pari a 0,7%. Migliorano le stime sul debito italiano e la pressione fiscale è scesa nel 2023 al 41,5% del Pil.

Istat rivede al ribasso il Pil del 2023 a +0,7%

Nel 2023 il tasso di variazione del Pil italiano in volume è pari a 0,7%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alla stima del marzo scorso. Lo rende noto l’Istat in base alla revisione generale dei Conti economici nazionali. Sulla base dei nuovi dati, nel 2022 il Pil in volume è aumentato del 4,7%, al rialzo di 0,7 punti percentuali, nel 2021 è cresciuto dell’8,9%, con una revisione di +0,6 punti percentuali.

Migliora il deficit 2023 al 7,2% del Pil

Il deficit italiano in rapporto al Pil nel 2023 è pari al 7,2%, migliorato rispetto alla stima pubblicata ad aprile che indicava -7,4%. Lo rende noto l’Istat che ha rivisto anche le stime sul 2022 a 8,1% dall’8,6% stimato in primavera.

Istat taglia il debito del 2023 al 134,6% del Pil

Migliorano le stime sul debito italiano nel 2023. Secondo le ultime revisioni dei conti economici nazionali, il rapporto con il Pil si è attestato al 134,6%. Nel Def e nell’ultimo comunicato dell’Istituto di statistica di aprile era indicato un rapporto al 137,3%.

Pressione fiscale scende al 41,5% del Pil

La pressione fiscale in Italia è scesa nel 2023 al 41,5% del Pil contro il 41,7% del 2022. Lo rende noto l’Istat spiegando che il calo fa seguito a un aumento delle entrate fiscali e contributive (6,0%) inferiore rispetto a quello del Pil a prezzi correnti (+6,6%).

Fonte: Ansa