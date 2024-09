Usa, Zelensky visita fabbrica di armi: “Proiettili per Zaporizhzhia”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, negli Stati Uniti per il vertice Nato, ha visitato una fabbrica di proiettili in Pennsylvania annuciando che verranno utilizzati per difendere Zaporizhzhia, città nella parte sud-orientale dell’Ucraina sul fiume Dnepr nota per avere la centrale nucleare più grande d’Europa e tra le prime dieci al mondo. La città è stata bombardata dai russi ferendo nove persone.

Zelensky in Pennsylvania visita una fabbrica di munizioni

“Scranton, Pennsylvania. Ho visitato uno stabilimento che produce proiettili di artiglieria da 155 mm. Ora, per i nostri guerrieri che stanno difendendo non solo il nostro Paese, non solo l’Ucraina, lo stabilimento aumenterà la produzione”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita negli Usa. “Ho iniziato la mia visita negli Stati Uniti esprimendo la mia gratitudine a tutti i dipendenti dello stabilimento e raggiungendo accordi per espandere la cooperazione tra la Pennsylvania e la nostra Zaporizhzhia. È in posti come questo che puoi davvero sentire che il mondo democratico può prevalere. Grazie a persone come queste, in Ucraina, in America e in tutti i paesi partner, che lavorano instancabilmente per garantire che la vita sia protetta”, ha concluso.

Attacco russo colpisce condominio a Zaporizhzhia, 9 feriti

Nove civili sono rimasti feriti in un attacco russo che stanotte ha semidistrutto un condominio nella città ucraina di Zaporizhzhia. Lo riportano i media di Kiev, citando le autorità locali. La struttura abitativa sarebbe stata centrata da una bomba aerea guidata e tra i feriti risulterebbe anche un bambino, afferma il governatore Ivan Fedorov.

