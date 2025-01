Inter e Milan, avanti tutta

Doveva vincere e lo ha fatto, ma con qualche sofferenza di troppo in una partita che l’Inter doveva portare a casa più facilmente. Un bel Milan, capace di scrollarsi di dosso i patemi del recente passato, che fa sua la sfida con il Girona (1-0) , conquistando tre punti che al momento valgono la top otto della Champions.

All’Inter basta Lautaro

I nerazzurri vincono a Praga contro lo Sparta (1-0), e salgono al quarto posto, in piena corsa per gli ottavi. La solita Inter, capace di mettere subito la freccia per poi perdersi al momento di chiudere la sfida. A Praga contro lo Sparta, i nerazzurri fanno la partita, la sbloccano subito con Lautaro Martinez, bravo a correggere in rete un centro di Bastoni, dominano un avversario mai incisivo, ma non trovano il modo per azzannare e chiudere la partita. Poca cattiveria da parte della squadra di Inzaghi, decisamente più forte anche se il punteggio non lo dice. Lo Sparta si difende quasi ad oltranza, preoccupato delle frecce nerazzurre. Ma l’Inter non graffia, qualche conclusione da fuori e nulla più. Ripresa ancora più acerba, con l’Inter che non sfonda e rischia qualcosa, con Pavard a salvare su Suchomel solo davanti a Sommer, mentre in precedenza Lautaro aveva fallito la palla del possibile raddoppio. Nel finale i nerazzurri fanno melina per evitare guai, prendendosi anche qualche fischio, ma alla fine l’obiettivo è raggiunto. Tre punti che spalancano la strada degli ottavi. Col Monaco a San Siro, per chiudere il conto.

Milan, c’è Leao

Un avvio sofferto, bravo Maignan a chiudere su da van de Beek che si è letteralmente divorato il vantaggio per gli spagnoli. Passata la paura, è uscito fuori il Milan che l’ha sbloccata con una bordata di Leao che si è infilata sotto la traversa. Accorta e giudiziosa la difesa della squadra di Michel che ha lasciato pochi spazi ai rossoneri che però le loro buone occasioni le hanno avute. Con Rejindeers su punizione deviata in angolo e dalla bandierina altra conclusione dell’ispirato Leao, Gazzaniga non si fa sorprendere. Il Milan ha sbagliato in fase conclusiva prima con Musah che a pochi metri dalla porta ha preferito un improbabile passaggio anziché scardinare la porta, poi con Theo che ha lisciato un facilissimo pallone sotto misura. Il Milan insiste nella ripresa, con Abraham che in due occasioni trova Gazzaniga pronto a chiudere. Finisce così, e per il Milan sono tre punti d’oro.