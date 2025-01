L’intesa per una “Giornata della meraviglia” in tutti i Comuni italiani

Firmato oggi a Roma dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) con l’associazione Per Far Sorridere il Cielo – ODV un protocollo d’intesa per diffondere in tutti i Comuni Italiani la Giornata della Meraviglia “per i Bimbi della guerra”, che si terrà domenica 12 ottobre 2025.

“Con questo protocollo vogliamo portare speranza a chi vive momenti tragici” così il presidente del Consiglio Nazionale Anci, Marco Fioravanti che questa mattina, presso la sede dell’Associazione del Comuni Italiani ha firmato un protocollo d’intesa con l’Associazione “Per far sorridere il cielo – Claun il Pimpa – Odv”, rappresentata dal Presidente Cav. Marco Rodari. L’associazione nasce con l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.

“Oggi – ha sottolineato Rodari – è per noi una giornata importante perché grazie a questa intesa questa iniziativa, che si pone l’obiettivo di ricordare l’importanza della ‘meraviglia’ soprattutto per i bimbi che stanno in guerra, si diffonderà ancora di più su tutto il territorio nazionale”.

L’Associazione “Per far sorridere il cielo – Odv” organizza ogni seconda domenica del mese di ottobre, in collaborazione e coordinando più di 500 associazioni italiane ed estere che condividono il medesimo obiettivo, la “Giornata della Meraviglia”, che coinvolge ogni anno più di 100.000 bambini per sensibilizzare sulla realtà dei bambini colpiti dalla guerra.