Trump ha scelto: il vice sarà J.D. Vance

Trump pesca in Ohio, annunciando con James David Vance il nome definitivo del suo vicepresidente. Ex marine, senatore, due lauree e un best seller alle spalle, come spiegato dallo stesso Trump, in caso di elezione ricoprirebbe il ruolo che fu di Mike Pence. Intanto, il presidente Biden chiede protezione per il candidato indipendente Robert Kennedy Jr.

Trump ha scelto il suo vice

Donald Trump ha annunciato il suo vice: James David Vance, 39 anni, ex venture capitalist, da un anno senatore dell’Ohio, noto per il suo memoir bestseller del 2016 ‘Hillbilly Elegy’, una ‘Elegia americana’ che racconta una famiglia e una cultura (quella degli Appalachi) in crisi. In passato era stato tra i critici del tycoon. Un nome che sa mobilitare la base, che può attrarre i voti della cruciale Rust Belt ma quello con meno esperienza politica.

Chi è J.D. Vance

“Dopo lunghe deliberazioni e riflessioni, e considerando gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande Stato dell’Ohio. J.D. ha servito con onore il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato in due anni alla Ohio State University, summa cum laude, e si è laureato alla Yale Law School, dove è stato redattore dello Yale Law Journal e presidente della Yale Law Veterans Association”, scrive Trump su Truth. “Il libro di J.D., ‘Hillbilly Elegy’, – prosegue – è diventato un grande bestseller e un film, poiché difendeva gli uomini e le donne laboriosi del nostro Paese. J.D. ha avuto una carriera imprenditoriale di grande successo nel campo della tecnologia e della finanza e ora, durante la campagna, si concentrerà fortemente sulle persone per cui ha combattuto così brillantemente, i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e ben oltre…”.

Biden: “Proteggete RFK Jr”

“Joe Biden ha ordinato la protezione del Secret Service per il candidato indipendente Robert Kennedy Junior“. Lo ha detto il segretario per la Sicurezza nazionale americana Alejandro Mayorkas in un briefing della Casa Bianca. “Alla luce degli eventi di questo fine settimana, il Presidente mi ha ordinato di collaborare con i servizi segreti per fornire protezione a Robert Kennedy Jr”, ha detto il segretario alla sicurezza nazionale.

